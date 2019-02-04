Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Başkale ilçesi Ortayol Mahallesi’nde ikamet eden şüpheli şahsın yasadışı yollardan temin ettiği kaçak sigaraları evinde bulundurduğu bilgisi üzerine, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin harekete geçtiği belirtildi. Söz konusu adreste yapılan operasyonda 7 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 1 şüpheli şahıs hakkında ise yasal işlemler başlatıldı.
Van’da 7 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi
04.02.2019 - 10:26 | Son Güncelleme: 04.02.2019 - 10:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 7 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Van,İl Jandarma Komutanlığı,kaçakçılık,
602293 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/602293.aspx
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