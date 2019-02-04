Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Başkale ilçesi Ortayol Mahallesi’nde ikamet eden şüpheli şahsın yasadışı yollardan temin ettiği kaçak sigaraları evinde bulundurduğu bilgisi üzerine, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin harekete geçtiği belirtildi. Söz konusu adreste yapılan operasyonda 7 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 1 şüpheli şahıs hakkında ise yasal işlemler başlatıldı.