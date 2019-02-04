Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, PTT Uludağ tesislerinin çatısındaki karlar vatandaşların üzerine düştü. Tam bir can pazarı yaşanırken, kar altında kalan vatandaşların kurtarılması için bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile özel arama kurtarma ekipleri ve sağlık görevlileri gönderildi. Ekipler kar kütlesinin altında kalan 6 kişiyi kurtardı. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, ekiplerce çıkarılan 6 kişinin Bursa'daki sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındığını bildirdi.



Bursa Valisi Yakup Canbolat Uludağ'daki kar faciasına ilişkin açıklama yaptı;

Kar altında 6 vatandaşın kaldığına yönelik ihbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri gönderildi AFAD ve jandarma arama kurtarma ekiplerince 6 vatandaş yaralı olarak çıkarıldı. Genel sağlık durumları iyi. Kar altında kalma durumu ihtimaline karşı çalışmalar sürüyor.









