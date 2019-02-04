Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hırsızlık olayları, Zinciriye Mahallesi ve Büyük Bölcek Mahallelerinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşanan hırsızlık olaylarının ardından geniş çaplı araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, İlayda Kadriye A. (20) ve Fahri K. (29) isimli 2 şüphelinin kimliğini tespit etti. Şahısların adreslerini belirleyen ekipler, yaptıkları eş zamanlı operasyonla 2 zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.