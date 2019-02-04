Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumartesi günü akşam saat 21:30 sularında Menderes Çayı Akköy geçidinde sulara kapılarak kaybolan araç bulundu.

Bugün bölgede jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD, sahil güvenlik ve polisin de katıldığı 200 kişilik ekip tarafından aramalar yapıldı. Saat 15:00 sularında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne ait metal detektörlerle yapılan yüzey taraması sonucunda aracın yeri tespit edildi. Daha sonra dalgıçlar çayın içinde yüzerek otomobilin yerini tespit etti.

Kayıp 4 gençten 3'ünün cenazesi araçtan çıktı.