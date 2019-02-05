Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

İstanbul’da hem Cumhur İttifakı’nın hem de Millet İttifakı’nın çıkardığı belediye başkan adaylarının büyük bölümü Karadenizli... 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul’un ilçelerini yönetmeye talip Karadenizli adaylar arasında ilk sırada Trabzonlular var... Cumhur İttifakı’ndan 5, Millet İttifakı’ndan da 4 olmak üzere toplamda 9 aday Trabzonlu. Trabzon’u 7 aday ile Rize, 5 adayla da Giresun izliyor. Bu illeri, 3 adayla Ordu, 1’er adayla da Kastamonu, Bayburt, Tokat, Sinop, Bartın ve Artvin takip ediyor. Cumhur İttifakı, İstanbul’un ilçelerinde 16 Karadenizli aday gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketi olan Rize- Güneysu’dan bir ismin de yer aldığı adaylar şunlar: Adalar’da Özlem Öztekin Vural (Ordu), Arnavutköy’de Ahmet Haşim Baltacı (Trabzon), Avcılar’da İbrahim Ulusoy (Trabzon), Bağcılar’da Lokman Çağrıcı (Giresun) Bakırköy’de Mehmet Umur (Kastamonu), Beykoz’da Murat Aydın (Giresun), Beyoğlu’nda Haydar Ali Yıldız (Rize-Güneysu), Çekmeköy’de Ahmet Poyraz (Rize), Eyüp Sultan’da Deniz Köken (Ordu), Gaziosmanpaşa Hasan Tahsin Usta (Trabzon), Güngören’de Bünyamin Demir (Trabzon) Şişli’de Nihal Yıldırım (Bayburt), Ümraniye’de İsmet Yıldırım (Rize), Üsküdar’da Hilmi Türkmen (Trabzon), Zeytinburnu Ömer Arısoy (Rize) ve Maltepe’de Ahmet Baykan (Artvin).

Millet İttifakı’nın İstanbul ve ilçeleri için gösterdiği adaylar arasında da Karadenizlilik ilk sırada. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Trabzonlu Ekrem İmamoğlu’nu aday gösteren Millet İttifakı’nın Karadenizli diğer adayları ise şunlar: Adalar’da Erdem Gül (Giresun), Avcılar’da Turan Hançerli (Tokat), Beykoz’da Coşkun Tosun (Rize), Büyükçekmece’de Hasan Akgün (Trabzon), Çekmeköy’de Seyfettin Yıldırım (Ordu), Güngören’de İsmet Yaşar (Sinop), Pendik’te Mehmet Salih Usta (Rize), Üsküdar’da Ahmet Kılıç (Trabzon), Zeytinburnu’nda Adil Emecan (Giresun), Eyüp Sultan’da Emel Bilenoğlu (Bartın), Sarıyer’de Şükrü Genç (Giresun), Beyoğlu’nda Alper Taş (Rize), ve Küçükçekmece’de Kemal Çebi (Trabzon).