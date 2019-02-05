Tüm adayların kendi alanında uzmanlaşmış isimler olduğuna dikkati çeken Özhaseki, “İnşallah 25 ilçemizle birlikte hareket ederek Ankara’mıza da güzel hizmetler edeceğiz. Biz birlikte hareket edeceğiz, ilçe-büyükşehir ayrımı asla olmayacak. Kimse en ufak tartışma dahi önümüzdeki belediyecilik döneminde görmeyecek” değerlendirmesini yaptı.
İlçe-büyükşehir ayrımı olmayacak
05.02.2019 - 07:37 | Son Güncelleme: 05.02.2019 - 07:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Özhaseki, seçimlerde izleyecekleri yol ve stratejinin basit ve sade olduğunu belirterek “Hiç kimseye söz söylemiyoruz, işimize bakıyoruz. Ankara’mızı konuşuyoruz. Projeleri ortaya koyuyoruz. O eski bilinen siyasi söylemler yok” dedi.
Etiketler : Mehmet Özhaseki,
602442 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/602442.aspx
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