Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm adayların kendi alanında uzmanlaşmış isimler olduğuna dikkati çeken Özhaseki, “İnşallah 25 ilçemizle birlikte hareket ederek Ankara’mıza da güzel hizmetler edeceğiz. Biz birlikte hareket edeceğiz, ilçe-büyükşehir ayrımı asla olmayacak. Kimse en ufak tartışma dahi önümüzdeki belediyecilik döneminde görmeyecek” değerlendirmesini yaptı.