TİKA tarafından restore edilen ev Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Alparslan Türkeş’in oğlu Tuğrul Türkeş tarafından yerinde inceledi. Restorasyonun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatlarıyla başladığını kaydeden Türkeş “Burası babama yakışan bir müze olacak” diye konuştu.
Alparslan Türkeş'in evi müzeye dönüşüyor
05.02.2019 - 07:38 | Son Güncelleme: 05.02.2019 - 07:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP’nin kurucusu ve genel başkanı merhum Alparslan Türkeş’in, doğduğu ve 8 yaşına kadar yaşadığı Lefkoşa’daki evi müze hâline getirilecek.
Etiketler : Alparslan Türkeş,TİKA,Kıbrıs,
602443 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/602443.aspx
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