Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TİKA tarafından restore edilen ev Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Alparslan Türkeş’in oğlu Tuğrul Türkeş tarafından yerinde inceledi. Restorasyonun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatlarıyla başladığını kaydeden Türkeş “Burası babama yakışan bir müze olacak” diye konuştu.