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Milli Savunma Bakanlığı'ndan bölücü terör örgütüne darbe
05.02.2019 - 10:33 | Son Güncelleme: 05.02.2019 - 10:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı:"Irak kuzeyi, Hakurk, Zap, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,terör,terörist,
602505 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/602505.aspx
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