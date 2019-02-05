Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan Venezuela'dan Suriye'ye, ABD'den, Münbiç'e birçok konu hakkında flaş açıklamalar yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

TRUMP VE AB'YE CEVAP

Suriye davasının, Türkiye davası olduğunu bilmeyecek kadar ülkesine yabancılaşanlara sadece yazıklar olsun diyoruz. Şu anda Venezuela'da olanlar, orası senin eyaletin mi? Seçimle işbaşına gelmiş bir insanı nasıl "Terk et git" diyebilirsin? Hani demokrattınız? Bunu kabullenmek mümkün mü? İşte AB, ne olduğu ortaya çıktı. Hani demokrasi? Bir taraftan demokrasi diyeceksiniz, bir taraftan cebren ve hile ile hükümet devireceksiniz.

"BİRKAÇ HAFTAYA ÇIKARILMAZLARSA..."

Ülkemizdeki teröristlerin tehdidi neyse, Suriye'deki teröristlerin de aynıdır. Güvenliğimizi sağlamanın tek yolu, Suriye'de terör örgütlerinin kaynağını kurutmaktır. Suriyeli kardeşlerimize de huzur ve güven içinde yaşayabilecekleri bir iklim sağlamış olacağız. Kalıcı olarak geri dönüşlerini sağlamanın yolu budur. Fırat'ın doğusu ve Münbiç gündemimizdedir. ABD'nin verdiği sözleri yerine getirmesini bekliyoruz. Münbiç ortada bırakıldıkça rejimin hevesleri kabarıyor. Bu bölgenin halkı Türkiye'nin güvencesinde kendi geleceklerine kendileri sahip çıkmak istiyor. Siyasi ve diplomatik mücadelemizin yanı sıra askeri hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. ABD bize verdiği sözü tutmazsa kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Sayın Trump'la bu konularda verimli görüşmeler yapıyoruz ancak alt düzeydeki görüşmelerde aynı verimi elde edemiyoruz. Tatmin edici bir plan yoktur. Anlaşmalara sadığız. Ama sabrımız sınırsız değil. Münbiç'teki teröristler birkaç haftaya çıkarılmazsa bekleme süremiz sona erer. Kendi planlarımızı hayata geçirme yolu doğacaktır. Suriye'deki gelişmelerin ülkemizin geleceği için taşıdığı önem bize her yolu kullanma fırsatı taşıyor. Suriye politikamızda taahhütlerimizi yerine getireceğiz. Bölgedeki tüm aşiretler 'Ne zaman geliyorsunuz' diye soruyorlar.