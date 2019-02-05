Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da yaşayan evli ve 1 çocuk babası Kaan Tural, birkaç yıl önce Zonguldak'a yerleşerek bir kamu kurumunda işe başladı. Genç adam 3 aylıkken yanlarından ayrılan annesini yıllar sonra bir televizyon kanalında yayınlanan haberde gördüğünü söyledi. Anneannesini yılarca annesi bildiğini ve okul çağında gerçeği öğrendiğini ifade eden Kaan Tural, dedesinden miras kalması üzerine öz annesinin yıllar sonra ortaya çıkarak mirastan pay alıp kendilerini yine terk ettiğini iddia etti.



"ANNE DEDİĞİM KİŞİNİN ANNEANNEM OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

30 yıl sonra öz annesini yalnızca beş dakika gördüğünü ve 'Neden' diye sorabildiğini aktaran Tural, aldığı cevabın ardından görüşmeyi sonlandırdığını aktardı. Kaan Tural iddialarını şöyle aktardı:

"Zonguldak'ta yaşıyorum. İstanbul'dan buraya geldim. Küçük yaştaydım öz annem bizi bırakıp gitmiş. 30 yıl sonra ben 5 dakika falan gördüm. Antalya'da boyacılık yapıyormuş haberde denk geldim. Kendisinin bir kızı varmış. Bir tane değil onun iki evladı daha var. Unuttuysa hatırlatayım. Annesinin maaşını alan bir insan bu, yıllar sonra mirasın haberini alınca bir daire alıyor. Daireyi küçük gösterip bir de bakkalı da almış ve çekip gidiyor. Bu insan Antalya'da ayakkabı boyacılığı yapıp kanser olduğunu söylüyor. Bir tane de kızına bakmakla yükümlü olduğunu söylüyor. Ben ona iki yavrusu olduğunu daha hatırlatayım. Kimseyi kandırmasın. Devleti de kandırmaya hakkı yok. Buradan bütün yetkililere sesleniyorum. Bu iş iyice araştırılsın. Benim artık sabrım çok taştı. Bu ayıp bir şey. Benim rahmetli dedemin, rahmetli anneannemin maaşlarını alıyor. Ben anneannem büyüttü, onların kemikleri sızlıyor. Ben okula başladığımda anne dediğim kişinin anneannem olduğunu öğrendim.



'YILLAR SONRA MİRAS İÇİN GELDİ'

Algılayamıyordum, anneannem, dedem olduğunu öğrendim. Babam bizi yalnız bırakmadı, yanımıza gidip geliyordu. Eskiden bekara ev verilmezdi bu yüzden babam hep konfeksiyonlarda kaldı. Beni anneannem dedem büyüttü, baktı bu yaşıma getirdi. Ben annem dediğim insanı hayatımda beş dakika gördüm. Ne aradı ne de sordu. Kendisiyle karşılaştığımda hiçbir şey hissetmedim. Tanımadığım insan için ne hissedebilirim ki? Sadece neden dedim? 'Oğlum çok uzun mesele' dedi. İki dakika boyunca ağlamamak için kendini zorladı ve öyle ağladı. Müteahhit dedeme ait arsaya bina yaptı. Hak sahiplerine haklarını verirken annem denilen kadın yıllar sonra ortaya çıkıp 'Ben yaşıyorum' dedi. Kocasından ayrıldı, geldi miras aldı. Sonra ev küçük olduğu için bakkalı da üstüne yaptı. Paraları da kocasının üzerine mi yaptı bilmiyorum. Bir daha da karşılaşmadım. Haberlerde denk geldim. Esnafın Ayla ablasıymış, bu kadının iyice araştırılmasını istiyorum."