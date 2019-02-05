Tezkerede, TSK deniz unsurları konuşlandırılmak suretiyle bölgede  seyreden Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticari gemilerin emniyetinin etkin  şekilde muhafazası ve uluslararası toplumca yürütülen deniz haydutluğu, silahlı  soygun eylemleriyle ve denizde terörizmle müşterek mücadele harekatına aktif  katılımda bulunulmasının sağlandığı, bu alanda Birleşmiş Milletler sistemi içinde  ve bölgesel ölçekte oynanan rolün ve görünürlüğün pekiştirilmesinin temin  edildiği belirtildi.

Anılan bölgelerde meydana gelmeye devam eden deniz haydutluğu ve  silahlı soygun eylemleriyle uluslararası toplumca mücadele edilebilmesine cevaz  veren Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarının süresinin son  olarak 6 Kasım 2018'de 13 ay daha uzatıldığını anımsatılan tezkerede, TSK  unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir  bölgelerdeki görev süresinin 10 Şubat'tan itibaren bir yıl uzatılması  öngörülüyor.