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ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde! TBMM'de kabul edildi
05.02.2019 - 20:53 | Son Güncelleme: 05.02.2019 - 21:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TBMM Genel Kurulunda, Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS), Spinal Müsküler Atrofi (SMA), Multipl Skleroz (MS) ve Duchenne Musküler Distrofi (DMD) ile kesin tedavisi bilinmeyen diğer hastalıkların, tedavi ve bakımlarında karşılaşılan zorluklar ile bu hastalıklara sahip kişiler ve yakınlarının yaşadıkları soruların çözümü amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.
Etiketler : TBMM,Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS),Spinal Müsküler Atrofi (SMA),Multipl Skleroz (MS) ve Duchenne Musküler Distrofi,
602646 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/602646.aspx
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