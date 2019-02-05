Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;
-Yunanistan'la aramızdaki tüm meselelerin barışçıl bir şekilde çözülebileceğine inanıyorum.
-Kıbrıs konusundaki istişare süreci iyi değerlendirilmeli. Taraflar ortak bir vizyon yol haritası belirlemeli.
-Ege'de ölümlerin önüne geçme için çok yoğun çaba sarf ediyoruz.
-AB, başta vize serbestisi olmak üzere 18 Mart mutabaktına ilişkin yükümlülükleri yerine getirmemiştir.
-FETÖ'cü darbecilerin ülkemize iadesine ilişin beklentilerini bir kez daha dile getirdik.
-Yunanistan'dan beklentimiz FETÖ, PKK, DHKP-C terör örgütü mensuplarının sığındığı güvenli bir ülke haline gelmemesidir
-Türkiye olarak Yunanistan ile aramızdaki tüm meselelerin hakkaniyet temelinde, barışçıl şekilde çözülebileceğine inanıyorum.
Çipras'ın konuşmasından satır başları;
-Türk yunan ilişkilerinde pozitif bir gündem oluşturmayı başardık.
-Darbe ilişkilerin kesintiye uğramasına neden oldu.
-Türkiye'yi dört kez başbakan olarak ziyaret ettim.
-(Türkiye'yle) Bölgemizdeki sorunlara mahkum olmak niyetinde değiliz. Sorunlara diyalogla çözüm bulmaya çalışıyoruz
-Enerji konusunun bizim ilişkilerimzde köprü olması ve engel teşkil etmemesi gerektiğini söyledim.
-Yunanistan, bir hukuk devleti olarak yargının aldığı kararlara saygı göstermek zorunda. Tabi ki darbecileri kabul etmekten hoşlanmıyoruz. Bu aşamada güvenlik konusundaki işbirliğimizi güçlendirmek zorundayız.