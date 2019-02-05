Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

-Yunanistan'la aramızdaki tüm meselelerin barışçıl bir şekilde çözülebileceğine inanıyorum.

-Kıbrıs konusundaki istişare süreci iyi değerlendirilmeli. Taraflar ortak bir vizyon yol haritası belirlemeli.

-Ege'de ölümlerin önüne geçme için çok yoğun çaba sarf ediyoruz.

-AB, başta vize serbestisi olmak üzere 18 Mart mutabaktına ilişkin yükümlülükleri yerine getirmemiştir.

-FETÖ'cü darbecilerin ülkemize iadesine ilişin beklentilerini bir kez daha dile getirdik.

-Yunanistan'dan beklentimiz FETÖ, PKK, DHKP-C terör örgütü mensuplarının sığındığı güvenli bir ülke haline gelmemesidir

-Türkiye olarak Yunanistan ile aramızdaki tüm meselelerin hakkaniyet temelinde, barışçıl şekilde çözülebileceğine inanıyorum.

Çipras'ın konuşmasından satır başları;

-Türk yunan ilişkilerinde pozitif bir gündem oluşturmayı başardık.

-Darbe ilişkilerin kesintiye uğramasına neden oldu.

-Türkiye'yi dört kez başbakan olarak ziyaret ettim.

-(Türkiye'yle) Bölgemizdeki sorunlara mahkum olmak niyetinde değiliz. Sorunlara diyalogla çözüm bulmaya çalışıyoruz

-Enerji konusunun bizim ilişkilerimzde köprü olması ve engel teşkil etmemesi gerektiğini söyledim.

-Yunanistan, bir hukuk devleti olarak yargının aldığı kararlara saygı göstermek zorunda. Tabi ki darbecileri kabul etmekten hoşlanmıyoruz. Bu aşamada güvenlik konusundaki işbirliğimizi güçlendirmek zorundayız.