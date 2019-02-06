Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarihler 1983’ün Ekim ayının 11’ini gösteriyordu. Suud kökenli ünlü silah tüccarı Adnan Kaşıkçı’nın ‘Nabila’ isimli yatı Ege’nin serin sularına açıldı. Kaşıkçı’nın yanında danışmanı Adil Özkaplan ve iki misafiri vardı: Film yıldızı Selen Büke ve gazeteci Ertuğrul Akbay... Emniyet, Rodos’a giden yatı durdurdu. Soruşturma başlatıldı. Kaşıkçı ve misafirleri hakkında hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mahkemeden bir netice elde edilemedi. Ancak bu baskın, Adnan Kaşıkçı ile Ertuğrul Akbay’ın dostluğunu ayyuka çıkarırken ‘hünerli gazeteci’nin yükselişinin de ilk adımı oldu.

KAŞIKÇI’YI PAZARLADI

Adnan Kaşıkçı’nın Türkiye’deki en yakın arkadaşı olan Ertuğrul Akbay, Nebila’daki lüks partilere katıldı. Burada yenilip içilenleri Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yayınlattı. İlk defa Türkiye’ye 1980’de gelen silah tüccarı Kaşıkçı, yatları, yatırımları ve aşklarıyla Türkiye’de magazin yıldızı diye tanıtıldı.

Akbay siyasilerle röportajlar yapan bir muhabirken nasıl olduysa “Gölge Adam” adı altında bir gazete kurdu. Bunun için büyük paralar gerekiyordu. Akbay, kaynağı hatırlı dostlarından buldu. İddiaya göre gerekli para Kaşıkçı’dan temin edildi. Haftalık yayınlanan Gölge Adam’da menfaat devşirdiği Kaşıkçı’nın çarşaf çarşaf reklamını yaptı. Dostunu masum göstermek için “Kaşıkçı Bursu” adı altında paralar dağıttı. Kendisine ilan vermeyen Sakıp Sabancı gibi iş adamlarını da hedef tahtasına yerleştirdi.

Akbay, bir süre sonra Simavi’lerin çıkardığı Gırgır ve Fırt dergisini satın aldı. Tam 600 milyon liraya. Ki bu astronomik bir rakamdı. Çizerler el değiştirmeye isyan etti. Bunun üzerine Akbay, dergiyi polis baskınıyla ele geçirdi. Karşı çıkan çalışanları da “Cumhurbaşkanını arayın. Bu bir isyandır. 5 yıldan başlar” diye tehdit etti. “Siz de kiralıksınız” sözleriyle emekçilere mal muamelesi yaptı.

İŞADAMLARINI SÖVÜŞLEDİ

Akbay, 90’lı yılların başında porno dergisi çıkardı. 2007 yılında Doğan grubunun Gözcü gazetesi kapatılınca, Sözcü’yü kurdu. Doğan’dan kopan bütün tetikçi yazarları Sözcü bünyesine kattı. Daha sonra koltuğu oğlu Burak Akbay’a devretti. Burak, yurt dışından pahalı matbaa makineleri getirtti. Akbayların parayı nereden bulduğu hep tartışmalara konu oldu. Baba Akbay’ın bazı iş adamlarını aleyhte haber yapmama karşılığında sövüşlediği ortaya çıktı. Atatürkçü çizgide yayın yaptığı iddia edilen Sözcü’nün de FETÖ ile irtibatlı olduğu belirlendi. Savcılar, 17/25 Aralık darbe girişiminde FETÖ’cülerle Sözcü’nün birlikte hareket ettiğini tespit etti. MASAK raporları kirli ilişkileri açığa çıkardı. İlişkileri deşifre olan küçük patron soluğu yurt dışında aldı. Şimdi firari. 80 yaşındaki babası ise kayyum korkusuyla kıvranıyor. FETÖ’nün oyuncağı haline gelen Akbay, hakkında gerçekleri yazdı diye İhlas’ın üzerine CHP’yi salıyor.