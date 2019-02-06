Edinilen bilgiye göre, Üsküdar Kuzguncuk'ta sabah saat 07.30 sıralarında işe giden vatandaşlar denizde bir ceset fark etti. Vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, 60 yaşlarında bir erkeğe ait olan cesedi sudan çıkarttı. Ölen kişinin kimliği henüz belirlenemezken, polisin çalışması devam ediyor.
Kuzguncuk'ta denizde erkek cesedi bulundu
06.02.2019 - 08:59 | Son Güncelleme: 06.02.2019 - 09:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Üsküdar Kuzguncuk'ta denizde bir erkek cesedi bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : kuzguncuk,
602723 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/602723.aspx
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