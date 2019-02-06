31. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Çağatay Aksu  ve Berk Akand ile Şule Çet'in babası İsmail Çet, aile yakınları ve tarafların  avukatları katıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı da  şikayetçi olarak duruşmada hazır bulundu.

Sanıkların, salona kalabalık bir grup jandarma tarafından getirildiği  duruşma, kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından sanık savunmalarıyla  devam edecek.

Duruşmayı, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu çok sayıda kişi  takip ediyor.

İddianamede, sanıklar hakkında "cinayet", "nitelikli cinsel saldırı"  ve "hürriyeti tahdit" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıla kadar  hapis cezası istenmiş, İsmail ve Şenol Çet müşteki olarak yer almıştı.

ADLİYE ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI

 Öte yandan, Ankara Kadın Platformu üyesi bir grup, duruşma öncesi  adliye önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

"İntihar değil cinayet", "Şule Çet'ler için adalet" ve "Boyun eğme"  yazılı pankartlar taşıyan gruptakiler adına yapılan açıklamada, Şule Çet'in  harçlığını çıkarmak için çalışırken öldürüldüğü ve cinayete intihar süsü verilmek  istendiği belirtildi.

Kadın derneklerinin çabaları sonucu olayla ilgili cinayet  soruşturmasının başlatıldığı ve iki sanığın adalet karşısına çıkarıldığı  kaydedilen açıklamada, "Bu tür olaylarda adalet mekanizmasının işletilmesi için  toplumsal baskıya gerek kalmayıncaya kadar kadınların mücadelesi sürecek."  ifadesine yer verildi.

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, 29 Mayıs'ta Ankara'daki bir  plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirmiş, olayla ilgili Çağatay Aksu ve  Berk Akand tutuklanmıştı.