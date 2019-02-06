Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kartal'da 8 katlı bir bina çöktü. İstanbul Valiliği, Kartal'da binanın çökmesi sonucu 2 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralı kurtarıldığını bildirdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, binada adrese dayalı nüfus sistemine göre 14 daire ve 43 vatandaşın kayıtlı olduğunu söyledi. Başsavcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, Anadolu Sulh Ceza Hakimliği yayın yasağı kararı verdi.

VALİ YERLİKAYA: 3 KATI KAÇAK

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, çöken binanın enkazında incelemelerde bulundu. Burada basın mensuplarına açıklama yapan Yerlikaya, 18 numaradaki apartmanın saat 16.00 civarında yıkıldığını kaydetti.

İstanbul Kartal'da 8 katlı bina çöktü İstanbul Kartal'da 8 katlı bir bina çöktü. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, enkaz altında kaldığı belirtilen 4 kişiden 1'i yaralı kurtarıldı. Enkazda arama sürüyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın çökmesine ilişkin soruşturma başlattı.

Bu olayın kendilerini derinden üzdüğünü dile getiren Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Öncelikle ilçemize, mahallemize, tüm İstanbulumuza geçmiş olsun diyoruz. Bu enkazın altındaki yaralılarımıza ulaşmak için arama kurtarma ekiplerimiz çalışıyor. Bu üzücü olay olur olmaz 3 dakika içerisinde ambulanslarımız 112 acil komutadan, büyükşehirimizden itfaiyelerimiz, arama kurtarma, aynı zamanda AFAD ekiplerimiz buraya geldi. Bir yaralımız daha çıkıyor. Arama kurtarma çalışması çok değerli bir iş. Burada biz komşularımızın, mahallelilerimizin buradaki arama kurtarma çalışmasının sessiz ortamda, sıhhatli ortamda, ulaşılabilir bir ortamda olması için bize yardımcı olması lazım. Emniyetimiz, zabıtamız bu alanında arama kurtarma araçlarına ve özellikle ambulansların ulaşması için gayret sarf ediyor. Biz bu vakte kadar devamlı olay yerine gelen hemşehrilerimiz ki, onlar da bizim gibi sizler gibi çok üzülüyor, onlardan yardımcı olmalarını istiyoruz. Bu konuda polisimize ve zabıtamıza zorluk çıkarmamalarını istirham ediyoruz. Sizler aracılığıyla tekrar hemşehrilerimden bunu rica ediyorum."

Kartal'da 8 katlı binanın çökme anı kamerada