Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun

ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ’nün TSK’daki kripto yapılanmasını ortaya koyan ankesör soruşturmasında bugüne kadar birçok örgüt mensubu deşifre edildi. Yapılan soruşturmayla beraber TSK içerisinde yaklaşık 10 bin kripto FETÖ’cünün olduğu belirlenmişti.

ASELSAN’DA ÇIKMIŞTI

Millî projelere göz diken FETÖ’nün, ASELSAN’daki yapılanmasına yönelik soruşturmada, kritik konumlarda görev yapan örgüt mensuplarının mahrem imamları tarafından ankesörlü hatlardan arandığı ortaya çıkarılmıştı. Yapılan incelemelerle birlikte aranan mahrem imamlar da tek tek tespit edilmişti. Örgütün savunma sanayi şirketlerinden sorumlu müdürü de soruşturmayla birlikte belirlenmişti.

Yürütülen soruşturma kapsamında örgütün mahrem olarak nitelendirdiği TSK’nın yanı sıra savunma, emniyet ve yargı kritik konumda bulunan kripto elemanlarını da ankesörlü/sabit hatlardan aradığı tespit edildi. Başsavcılık, savunma, emniyet ve yargıda kritik konumda bulunan ve ankesörlü hatlardan aranan şüphelileri bulmak için düğmeye bastı.

Soruşturmada, ankesörlü/sabit hatlardan aranan şüphelilerin örgütle bağlantıları ve hücreleri deşifre edilecek. Böylelikle devletin kılcal damarlarına sızan örgüt elemanları temizlenecek.