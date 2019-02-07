Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edilen bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan B.D., Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan B.D., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.D., 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.