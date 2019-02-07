Edilen bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan B.D., Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan B.D., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.D., 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
KHO’dan ihraç edilen şahıs FETÖ'den tutuklandı
07.02.2019 - 09:29 | Son Güncelleme: 07.02.2019 - 09:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan ve Kara Harp Okulundan (KHO) daha önce ihraç edilen şahıs, mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : FETÖ,PDY,Samsun,
602903 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/602903.aspx
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