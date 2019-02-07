Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla yarın 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının yapılacağı bildirildi. Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması, Bakan Selçuk'un katılımıyla yarın saat 10.00'da MEB Başöğretmen Salonu'nda gerçekleştirilecek.
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması Ziya Selçuk’un katılımlarıyla yapılacak
07.02.2019 - 09:34 | Son Güncelleme: 07.02.2019 - 10:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması, 8 Şubat 2019 Cuma günü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katılımlarıyla yapılacak.
Etiketler : Ziya Selçuk,öğretmen atamaları,Milli Eğitim Bakanlığı,
602904 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/602904.aspx
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