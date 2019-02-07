Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazındaki kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Yerlikaya, "Az süre önce Hava isimli bir kızımızla AFAD Kurtarma ekiplerimiz konuştular, İnşallah sizlerin duası, onların gayretleriye bu kızımızla tıpkı Mahmut Tayyip Alemdar gibi ona da kavuşacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, devamlı suretle hem bize desteklerini hem de burayı takiplerini her fırsatta bizler üzerinden eksik etmiyor" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, çöken binanın çevresindeki 7 binanın da boşaltıldığını da ifade etti.

HAVVA ENKAZDAN SAĞ OLARAK ÇIKARILDI

Kartal'da enkaz altında kalan küçük kız, kurtarma ekipleri tarafından yaklaşık 19 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

Kartal'da çöken binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmalarından yaklaşık 19 saat sonra sevindirici haber geldi. Havva isimli küçük kıza ulaşan ekipler, yoğun çaba ile küçük kızı kurtardı. Sağlıklı olduğu gözlenen küçük kız ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Göçük altından çıkarılan Havva, hastaneye getirildi

Kartal'da çöken binanın enkazından kurtarılan Azra Havva Tekgöz isimli çocuk, tedavi edilmek üzere hastaneye getirildi.

Kartal'da binanın çökmesinden yaklaşık 19 saat sonra göçükten sağ çıkarılan Azra Havva Tekgöz isimli küçük kız, göçük altından çıkarıldıktan kısa süre sonra hastaneye getirildi. Küçük kız hastanede tedavi altına alındı.

BAKAN KURUM: GÖÇÜK ALTINDAN SESLER ALIYORUZ

"Bizim için vatandaşımızın canlı, malı her şeyden önemli Riskli gördüğümüz alanda ne kadar bina varsa, kurtarma çalışmaları neticesinde bilirkişi raporları neticesinde işlemler yapılacak.

Şu anda ekiplerimiz çalışıyorlar. Göçük altından sesler alıyoruz, inşallah oradaki vatandaşlarımıza da hızlı şekilde yetişeceğiz. Ekiplerimiz yoğun şekilde çalışacak. Bakın 13 vatandaşımızı kurtardık. Binada oturanların dışında misafir olarak gelenler de var. Hepsine ulaşacağız inşallah. Ekiplerimiz hızlı şekilde çalışıyor. Valiliğimiz bir saatte bir bilgilendirme yapıyor."