Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde su seviyesi yükselen derede akıntıya kapılarak kaybolan araçtaki 4 gençten 3'ünün cesedinin bulunmasının ardından diğer genci arama çalışmaları sürüyor. Otomobilin ön sağ koltuğunda oturduğu öğrenilen ancak araçtan çıkmayan lise öğrencisi Barış Kurt'u (16) arama çalışmalarına Emniyet Genel Müdürlüğü Kurbağa Adam Okulu, Çanakkale ve Tekirdağ emniyet müdürlüklerine bağlı deniz polisi, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çanakkale İl Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ayvalık İtfaiye Amirliği ile Ezine Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri katılıyor. Bazı kurumlardan uzmanların da yer aldığı 6 ekiple 21 kilometrelik alanda başlatılan çalışmalara devam ediliyor.



Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, derenin yükselen debisinin düşürülmesi için akıntının yön değiştirmesini sağlayacak yeni kanal açma çalışmalarına başladı.

Yetkililer bu çalışmayla yüksek hızla devam eden akıntının hızının yavaşlayacağını, yükselen debinin de bu sayede düşerek arama çalışmalarının kolaylaşacağını belirtti.

Sabah erken saatlerde olay yerine gelen Barış Kurt'un ailesinin bekleyişi ise sürüyor.



Olay

İçinde 4 gencin bulunduğu bildirilen otomobil, 1 Şubat gecesi Akköy Geçidi mevkisinde aşırı yağış nedeniyle su seviyesi yükselen derede kaybolmuştu. İtfaiye, polis, 112 Acil Servis, jandarma ve AFAD ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu 4 Şubat gecesi araç ile gençlerden 3'ünün cesetlerine ulaşılmıştı.