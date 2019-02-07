Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Delegeler Kurulu'nda açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından notlar;

-Son 16 yılda Türkiye'de çok önemli bir dönüşüm gerçekleşti. Sosyal sektörlerle birlikte çok önemli mesafeler ilerledi. 30 milyar dolarlardan 170 milyar dolarlara ihracat rakamlarını hep birlikte gerçekleştirdik. Bir fırsat dönemi olarak bu süreci okuyoruz.

-Yeni başarı hikayesini tüm Türkiye olarak yazacağız. Dünyada belirsizliklerin artığı, Avrupa'nın Çin'in yavaşlamaya başladığı bir dönemde bizler ihraç eden siz ihracatçılarımızla birlikte çok daha fazla çalışacağız.

-Birilerinin tehdit olarak tanımladığı bu dönemde küresel ticaretin yükselen yıldızı haline geleceğiz. Ağustos ve eylül aylarında küresel finansal anlamda haksız spekülatif saldırılara maruz kalmış bir ülkeyiz. 2018'i bir tecrübe, ders çıkarma, güçlendirme yılı olarak geride bıraktık.

-Çözüm üretmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz. Göreceksiniz şubat, mart arkasından nisan, mayıs aylarında reel sektörün likidite açısından çok rahatladığı, eylül döneminden kurtulmaya başladığı bir dönem olacağını göreceksiniz.

YARININ BUGÜNDEN DAHA İYİ OLDUĞUNU ÇOK NET GÖRÜYORUZ

-BDDK, Bankalar Birliği... Şubat ayı ocaktan çok daha iyi olacak. Şimdi yapısal dönüşümleri hayata geçirme zamanı. Yüzde 40'lara 50'lere ulaşan faizin 20'lere indiğini görüyoruz. Yeterli değil. Hayalperest değiliz gerçeği doğru okuyacağız. Birileri felaket tellallığı yapıyor... Neden... Farklı siyasal algısıyla hareket etse de, bugünün dünden, yarının bugünden daha iyi olduğunu çok net görüyoruz.

-İhracatçılar olarak siz gösteriyorsunuz. Yok stoklar var... Bu ezberler nasıl bozuluyor. Birden fazla reaksiyonla, para politikaları, ihracat politikaları, çok güçlü adımlar atılıyor. Böyle bir iklimde bile bu tablo bu yılın her geçen gününde çok daha iyileşecek. Bundan en ufak şüpheniz olmasın. Tüm kamu kurumlarımız, bankalarımız, iş dünyası temsilcilerimiz belki de hiç olmadığı kadar yoğun iletişim içinde hareket ediyoruz.

-Türkiye bugün 39 kalem üründe 1 milyar doların üzerinde, 33 ülkeye 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan bir ülkeyiz. Bahsettiğim yeni başarı hikayesi için bugün buradan çok güçlü motivasyonla ayrılacağız.

GÜÇLÜ TUTUMUMUZU GIDA ALANINDA ATACAĞIMIZ ADIMLARLA SÜRDÜRECEĞİZ

-Küresel koşulların zorlaştığı dünya açısından zor bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte çok güçlü ve önemli dengelenme süreci ortaya koyuldu. Ekonomideki kırılganlıklarımızın başında gelen enflasyonla mücadele. Hamdolsun enflasyonla mücadelede beklediğimiz düşüş süreci net bir şekilde ortaya koyuldu. Devam ediyoruz. 2019 yılına umutlu bir giriş yaptık. Gıda tarafının negatif etkisi olmasaydı. Son 20 yılın en yüksek tek ayı geldi, gıdada. Aralıkla aynı gerçekleşse enflasyon eksi 0,43, yıllıkta 18,85 yapacaktı. Adımlarımız çok güçlü reaksiyon göstermeye başladı.

-Mayıs ayında 87,2 milyar dolarda gerçekleşen dış ticaret açığı da düştü. 2018'de sizlerin katkısıyla ihracat rakamında en yükseğini gördük. Dengelenme döneminde güçlü bir borçlanma stratejisini ortaya koymaya devam ediyoruz.

BELEDİYELER SEBZE-MEYVE SATIŞINA HAFTAYA BAŞLAYACAK

-Belediyeler sebze-meyve satışına haftaya başlayacak. Fırsatçılık 82 milyonun cebine kastediyorsa kabul edilebilir değil. Son bilgiler çok enteresan şeylerin döndüğünü gösteriyor. Ama vatandaşımız çözümsüz olmadığını görecek. Sivri biber, patlıcan Türkiye bunu mu konuşacak, birileri stokluyor...