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Kuzey Irak'a hava harekatı: Barınak ve mühimmat deposu imha edildi
07.02.2019 - 15:31 | Son Güncelleme: 07.02.2019 - 15:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı:"Irak kuzeyi, Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."
Etiketler : Kuzey Irak,Metina,Zap,
603011 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/603011.aspx
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