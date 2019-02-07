Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Alanya-Manavgat girişi Ulualan mevkiinde gerçekleştirilen uygulamada göçmen kaçakçılığından aranan şahıs yakalandı. Ekipler tarafından durdurulan aracın sürücüsü İ.S.’nin GBT sorgusunda Kuşadası ilçesinde göçmen kaçakçılığı suçundan 5 ayrı dosyadan kesinleşmiş 9 yıl 5 ay hapis cezasının olduğu belirlendi.
Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan İ.S. emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı şüphelisi Antalya'da yakalandı
07.02.2019 - 17:31 | Son Güncelleme: 07.02.2019 - 17:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kuşadası’nda göçmen kaçakçılığı suçundan 9 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs Antalya Manavgat’ta yakalandı.
Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Alanya-Manavgat girişi Ulualan mevkiinde gerçekleştirilen uygulamada göçmen kaçakçılığından aranan şahıs yakalandı. Ekipler tarafından durdurulan aracın sürücüsü İ.S.’nin GBT sorgusunda Kuşadası ilçesinde göçmen kaçakçılığı suçundan 5 ayrı dosyadan kesinleşmiş 9 yıl 5 ay hapis cezasının olduğu belirlendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Antalya,Kuşadası,Manavgat,
603042 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/603042.aspx
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