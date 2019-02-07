Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'un Kartal ilçesinde dün çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'taki Yeşilyurt Apartmanı'nın dün saat 15.59 sıralarında çökmesinin ardından bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları gece de devam etti.

VALİ DUYURDU: ÖLÜ SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, saat 17.35'te yaptığı açıklamada ölü sayısının 6'ya yükseldiğini, 13 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Olay yerinde açıklama yapan Vali Yerlikaya şunları kaydetti: "Çalışmalar büyük bir uyum içerisinde devam ediyor. Havva kızımız annesine kavuştu. Havva kızımızın ameliyatla bacağından tedavi sürecinin başarılı geçtiği söylenildi. Annesinin sevinci görülmeye değerdi. 3 tane cansız bedene ulaştığımızı söylemek için huzurlarınızdayız. Hayatını kaybeden vatandaş sayısı 6'ya yükseldi. Yaralı sayımız 13. Yaralılarımızı ziyaret ettik. 3 tanesi yoğun bakımda. İkisinin durumu daha iyiye doğru gidiyor. Diğer hastalarımızın genel durumları iyi, moralleri iyi.

Her iki yandaki binanın yıkılma riskini göz önünde bulundurarak en ufak hareketleri dahi takip ediliyor. Enkaz üzerinde çalışan arkadaşlarımızın can güvenliği de çok önemli.

"ADA İÇİNDEKİ TÜM YAPILAR İNCELENECEK"

Anadolu Başsavcılığımız açıklama yaptı, adli takibin başladığını bildirdi. Bugün itibariyle çalışmaya başladılar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da bir soruşturma başlattı. Bu ada içerisindeki tüm yapılar teknik açıdan incelenecek."

AFAD BAŞKANI: KAÇ KİŞİ OLDUĞU BELİRSİZ

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da yaptığı açıklamada, "Hala kaç kişi olduğunu söylememiz mümkün değil ve bunu söylememiz doğru değil. Belli bir kattayız demek de doğru değil çünkü binanın öne doğru geldiğini biliyoruz. Biz hem tünel usulü hem de farklı usülleri kullanarak uyum içerisinde çalışıyoruz. Çalışmalar uzadıkça yedekleyerek çalışmamız gerekiyor. Son vatandaşımıza ulaşıncaya kadar çalışma devam edecek" ifadesini kullandı.

HAVVA 19 SAAT SONRA KURTARILDI

Ekiplerin yaptığı çalışmayla gün içinde 5 yaşındaki Havva Azra Tekgöz adlı küçük kız çocuğu enkazdan 19 saat sonra kurtarıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya saat 10.45 itibariyle olay yerinde yaptığı son açıklamada Havva isimli bir kız çocuğuyla irtibat sağlandığını açıklamıştı.