Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Kırşehir’de jandarma ekipleri Boztepe ilçesi Yenidoğanlı köyünde ve il merkeze bağlı Körpınar köyünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret eden ve terör örgütü PKK propagandası yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik operasyon yaptı. Operasyonda H.E. ve C.P. isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki kişinin evinde otomatik ruhsatsız av tüfeği 3 telefon, 4 sim kart, 4 tablet USB ve bellek ele geçirildi.