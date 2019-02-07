Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın, Aslıgün Atasagun Çebi'ye verdiği çok özel röportaj;

Bugünün Türk-Yunan ilişkileri için çok iyi bir gün olduğunu düşünüyorum. Ruhban okuluna ve bulunduğu güzel adaya gittim, bana çok arkadaşça davranan birçok Türk ile tanıştım. Sonra da törene katıldım. Bence asıl mesaj buydu; sadece Türk halkına değil uluslararası camiaya, korku ve nefret olmadan birlikte ilerleyebileceğimizin mesajını verdik. Okul açılınca, ki bence açılmalı, yeni adımlar atmış oluruz. Çünkü bu bir arada yaşamamız için önemli bir adım olur ve Türk – Yunan halklarının yakın ve arkadaşça ilişkilerinin sembolü olur.

Elbette, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte, Ege Denizindeki insan kaçakçılığını durdurmak için işbirliği ve bilgi paylaşımı için daha fazla adımlar atmalıyız. İkinci olarak, Avrupa Birliği Türkiye’yi desteklemeli. Türkiye kendi topraklarında 4 milyondan fazla mülteciye sahip. Türkiye’nin mültecilere sağladığı gıda ve konaklama yardımı çok önemli. Yunanistan’da da 70 binden fazla var, özellikle Ege’deki 5 adamızda durum çok kritik. Bunun için Avrupa Birliği seviyesinde çalışmalar yapıyorum; Avrupa Konseyinin ve Avrupalı ortaklarımın Türkiye’yi desteklemesi için çalışıyorum.

ÇİPRAS KIBRIS SORUNUN 45 YILDAN FAZLA BİR SÜREDİR DEVAM ETTİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ



Çi̇pras ," Kıbrıs sorununda i̇ki̇ taraf i̇çi̇n de adi̇l ve geçerli̇ bi̇r çözüm bulunması gereki̇yor" dedi̇. İki taraf için de adil ve geçerli olmasından bahsediyorum. Hem Kıbrıslı Türkler, hem de Kıbrıslı Rumlar için. İlk yapmamız gereken, bu sorunu çözmeye çalışmak.





Bir dahaki sefere, referans noktalarına iki taraf beraber karar vermeli ve bu konuda hazırlık yaparak, yakın temaslarda bulunULmalı. Eğer sonunda Kıbrıs sorununa her iki taraf, yani hem Kıbrıslı Türkler, hem de Kıbrıslı Rumlar , için de adil ve sürekli bir çözüm bulmayı başarabilirsek, geri kalan bütün sorunlar çözülmüş sayılır. Hatta en zor konu olan enerji konusu bile. Enerji öyle bir konu ki, aslında insanları biraraya getirmeli ve barış içinde mutlu yaşamalarını sağlamalı. İnsanları bölen ve tartışmalara sebep olan bir konu olmamalı.

ÇİPRAS TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN'IN BİRARADA BARIŞ İÇİNDE YAŞAMAK ZORUNDA OLDUĞUNU BELİRTTİ



Bu bölgedeki insanların karışarak ortak bir kültür, müzik, ses, mutfak ve lezzete sahip olduğunu düşünüyorum. Mesela büyükbabam burada, İstanbul’da doğmuştu, benim doğduğum evde yemeklerin hepsi Türk yemekleri gibiydi. Demek istediğim, çok fazla benzerliklerimiz var. Farklı dillere sahibiz ancak ortak kültürümüz var. Yani bir arada barış içinde ve arkadaşça yaşamak zorundayız.