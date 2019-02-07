15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsü sonrasında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmalar tüm hızıyla sürüyor. Soruşturmalar kapsamında örgütün ‘askeri mahrem yapılanmasına’ yönelik Sakarya merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında muvazzaf subay, astsubay ve uzman çavuş 7 kişi ile Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) ile kapatılan 5 askeri okul öğrencisi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 

Yenikent Devlet Hastanesinde alınan sağlık kontrolü sonrasında şüpheliler adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden muvazzaf 2 astsubay ve 1 üsteğmen tutuklanırken, 5 askeri okul öğrencisi, 2 üsteğmen, 1 astsubay ve 1 uzman çavuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.