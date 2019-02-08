Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İş Bankasındaki CHP kontenjanı üyeleri aracılığıyla, partiye yakın isimlere ayrıcalıklı kredi verildiği iddiaları tartışılıyor. Kulislerde, kredi almak isteyenlerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kapısını çaldığı ileri sürülürken, geçmişte MİT tırları ihaneti davasının firari sanığı gazeteci Can Dündar’a da sıfır faizli 4 milyon lira kredi verildiği ortaya çıkmıştı. Basında da yer alan ‘Milyonluk kıyak’ MİT tırları soruşturması dava dosyasına girmişti.

FAİZSİZ VE PLANSIZ ÖDEME

Söz konusu haberlere göre; Can Dündar’ın para trafiğinin odağında Çengelköy’de satın aldığı bir arazi bulunuyor. Gezi Parkı olaylarından bir hafta önce Dündar tarafından satın alınan arazi için Türkiye İş Bankasından 36 ay vade ve sıfır faiz ile 4 milyon liralık kredi kullanıldığı belirtiliyor. Dündar, krediyi 2013’ün Mayıs ayında İş Bankasının Kavaklıdere Şubesinden alıyor. ‘Cari hesap’ biçiminde verilen kredi için ayrıca belirli bir ödeme planı konulmuyor ve Dündar’a 12 Mayıs 2016’ya dek istediği zaman ödeme imkânı tanıyor. Haberlerde, aynı krediyi başka bir vatandaşın kullanması durumunda o günün faiz rakamlarına göre 4 milyon liraya ek olarak 1 milyon 250 bin TL faiz ödemek zorunda kalacağı da belirtiliyor. Bu haberlere dava açan İş Bankasının, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği yazıda ise Can Dündar’a 4 milyon lira kredi verildiğini doğrulamıştı.

FETÖ’CÜ AVUKATLAR ALMIŞTI

Öte yandan, 2013 yılında 6 milyon TL karşılığında Çengelköy’de arazi alan Can Dündar’ın, MİT tırları ile ilgili manşeti sonrası başka bir bölgede bulunan villasını sattığı, satış işleminin manşeti izleyen günlerde gerçekleştiği basına yansımıştı. Evi satın alan kişilerin ise MİT tırlarını durduran Tümgeneral Hamza Celepoğlu’nun avukatı ile avukatının ortağı olduğu iddia edilmiş, olayla ilgisi olduğu gerekçesiyle 4 avukat tutuklanmıştı.