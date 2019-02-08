Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na kurayla Mart ayında 1500 işçi alınacağını söyledi. Bakan Dönmez, TRT Haber ekranlarında enerji sektörüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, 7 maden sahasının devriyle birlikte kömür üretiminde artış yaşanacağını söyledi. Dönmez ayrıca, bir ay içinde 2400 işçinin kadro işlemlerinin tamamlanacağını söyledi.

Dönmez şunları söyledi:

*Elektrik ve doğal gazda maliyet bazlı fiyatlandırma yapılıyor, buna bağlı indirim veya artışlar yapılıyor.

*Kur ve petrol fiyatlarındaki değişiklikler gaz fiyatlarını etkiliyor, gaz fiyatları da elektrik fiyatlarını etkiliyor.

*Petrol fiyatlarının oynaklığı öngörülebilirliği sınırlandırıyor.

*Petrol fiyatlarınındaki değişiklikler 1 hafta, doğal gaz fiyatlarına 6-7 ay, elektrik fiyatlarına ise 8 ay sonra yansıyor.

* Fatura sadece üretimden kaynaklanmıyor. Elektrik şebeke büyüklüğümüz 1 milyon 420 bin kilometre. Dağıtım ve yatırım maliyetleri ve işletme giderleri de var.

*Maliyetlerdeki azalmalar anında faturalara yansıtılacak.

*Enerjide dışa bağımlı bir ülkeyiz, kullandığımız enerjinin yüzde 70-75'ini ithal ediyoruz.

*Bizim dileğimiz hiç dışardan getirdiğimiz ürünlere bağlı kalmaksızın yerli kaynaklarla enerji üretimi yapmak istiyoruz.

*Ocak'ta yerli ve yenilenebilir kaynaklarda oran yüzde 60 oldu.

*Geçen yıl sisteme 4 bin megawatt güç ilave ettik ve yılı 89 bin megawatt kurulu güçle kapattık.

*Kıbrıs Rum Kesimi'nin petrol arama işlerini ihale etmesi hukuka aykırı, oldu bittilere izin vermeyeceğiz.

*Türkiye Petrolleri geçtiğimiz yıl yaklaşık 70 civarında sondaj kuyusunu muhtelif yerlerde yaptı.

*Trakya'da birkaç yıldır süren çalışmalardan sonra küçük doğal gaz keşfimiz var.

*İstanbul Batı Çeltik ve Tekirdağ Kapaklı sahalarında doğal gaz keşfedildi.

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