Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kartal'daki çöken bina ile ilgili son bilgileri paylaştı. Soylu açıklamasında "Şu ana kadar ilk andaki süratiyle hızıyla aynı şekilde devam etmektedir. Şu ana kadar 14 vatandaşımızı kaybettik. 14 vatandaşımız da bu göçükten, enkazın altından Allah'a şükürler olsun ki sağ çıkarabildik" ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satırbaşları:

Hafif sağanağın, kurtarma çalışmalarını yavaşlatıcı bir engeli söz konusu değil. İnşallah yaklaşık arkadan üçüncü kattayız, ön taraftan da iki ve üçüncü katları arkadaşlarımız çalışıyorlar.

İnanıyoruz ki, göçük altında kalanları oradan çıkartmayı umut ediyoruz. Bir taraftan çalışıyoruz, bir taraftan da milletimizin dualarını bekliyoruz.

Ailelerimize sürekli bilgi veriyoruz. Gösterdikleri metanete, sabra şükran duyuyoruz. Burada aileler ile yakın olanlara bazı haberleri sürekli olarak ailelere iletmeleri fayda değil. Onları üzen bir durum ortaya koyuyor.

Kendilerine bütün detaylarıyla birlikte anlatılıyor. Ama nereden kaynaklandığını bilmediğimiz bir takım telefonlar, mesajlar, haberler oluşuyor. Onun için onları tanıyanlardan, mümkün olduğu ölçüler içerisinde kaynağı belli olmayan şeyleri aktarmamalarını rica ediyoruz.

BİNA NEDEN ÇÖKTÜ? SORUŞTURMADA BİR GELİŞME VAR MI? GÖZALTI VAR MI?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız geniş bir soruşturma yapıyor. Dün gece hep beraber bir araya geldik. Ve durum değerlendirmesi yaptık. Şu anda söylenen hiçbir şey doğru değil. Şu anda başsavcılığın yaptığı bir yapım anına, menşeine, kim tarafından yapıldı, nasıl yapıldı, kim tarafından teknik sorumluluğun alındığı ve ondan önceki gün binadan malzeme alınarak onarım tespitlerinin, onarım sonuçlarına yönelik adımlar atıldığına var. Kolonların kesilmesi kesilmemesi, aynı zamanda diğer ortaya konulanların hemen hemen tepsinin tevatür olduğunu ve bu konuda netleşmiş bilgilerin tamamının yapılacak açıklamaya kadar hiçbir karşılığı olmadığını söylemek isterim.

Doğal olarak hepimiz “acaba kolonları kesilmiş mi” diye sorusu bizim de aklımıza geliyor. Fakat bu kesildiği veya kesilmediği anlamına gelmiyor. Biz net olmayan hiçbir bilgiyi basınımızla ve kamuoyumuzla paylaşmıyoruz.

Şunu, hem bu olayda yakınlarını kaybeden veya yakınların başucunda bulunanlar bilmelidirler ki bu olayın sorumlusu kimse cezasını bulacaktır.

BAKAN SELÇUK: GÖÇÜK ALTINDA KALAN VATANDAŞLARIMIZA ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUZ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da açıklamasında “Göçük altında kalan vatandaşlarımıza ulaşabilmeye çalışıyoruz. Biz de bütün vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları giderilmesi konusunda bütün yardımları gösteriyoruz. İnşallah hastanedeki vatandaşlarımıza da ziyarete gideceğiz. Çok teşekkürler arkadaşlar” ifadelerini kullandı.