Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karşılıklı sohbet ortamında geçen ziyaretlerde Vali Aykut Pekmez, kurumların faaliyet ve çalışmaları, teşkilat yapısı ve personel durumu hakkında kurum amirlerinden brifing aldı.

Vatandaşlar günün şartlarına uygun daha kaliteli ve daha hızlı hizmet verebilmek için kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Vali Pekmez, kurumlardaki incelemelerinin ardından personele çalışmalarında başarılar diledi.