Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen günlerde Sinop’un Gerze ilçesindeki balıkçı barınağında çıkan yangında 15 tane balıkçı barakası kül olmuştu. AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti İl Başkanı Uğur Giresun ve Gerze Kaymakamı Murat Güven ile barınağa giderek vatandaşlarla konuştu, isteklerini dinledi.

Milletvekili Nazım Maviş yaptığı açıklamada, “Öncelikle tabii burada bütün balıkçı arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sinop bir balıkçı kenti, Gerze bir balıkçı kenti. Burada maalesef 15 tane balıkçı barakası tamamıyla yandı. Sadece barakalar değil içinde balıkçılarımızın av aletlerinin tamamı da tahrip oldu. Şu anda valiliğimiz bir hasar tespit komisyonu kurdu. Hasar tespit komisyonu çalışmalarını yapıyor. 15 tane barakamız bütünüyle hasarlı bir şekilde zarar gördü. Hasan tespiti yapıldıktan sonrada hükümet nezdinde balıkçılarımızın zararlarının tazmin edilmesi konusunda biz de elimizden gelen katkıyı sunacağız” dedi.

"TAHMİNİ HASAR 1 MİLYON CİVARINDA"

Şu anda hasar tespitinin yapıldığını ifade eden Maviş, “Tahminen hasar 1 milyon civarında. Bu rakam bağlayıcı bir rakam olmasın. Bununla ilgili biraz önce balıkçı arkadaşlarımızla görüştük. Özellikle bazı ağların birbirinden farklı maliyetleri var. Dolayısıyla teknik arkadaşlarımız farklı maliyetleri de dikkate alarak hesaba katarak analiz yapacaklar. Bizim söylediğimiz ortalama kalabilir. O güne kadar inşallah hasar tespit komisyonu maliyet hesaplarını yapmış ve netleştirmiş olacak. Ondan sonrada süreci zaten kendi seyrinde bizim de takibimiz ve hızlandırmamızda işleyecektir” diye konuştu.