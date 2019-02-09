İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı’nda yabancı uyruklu kişilere yönelik denetim yaparken, bir kişiyi 'şüphe' üzerine durdurarak, kimlik kontrolü yaptı. Polis, Hünkar K. adına düzenlenmiş kimliğin sahte olduğunu fark edince şüpheli kaçmaya başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamaca sonunda yakalanan şüphelinin, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski komiser yardımcısı Soner O. olduğu ortaya çıktı. Soner O, cezaevine konuldu.
FETÖ hükümlüsü eski komiser, kovalamaca sonucu yakalandı
09.02.2019 - 10:25 | Son Güncelleme: 09.02.2019 - 10:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana’da, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari eski komiser yardımcısı Soner O., polisle girdiği kovalamaca sonunda yakalandı.
Kaynak: DHA
Etiketler : FETÖ,gözaltı,
603415 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/603415.aspx
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