Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, K.C. yönetimindeki minibüsü Malkara-Keşan karayolu üzerinde şüphe üzerine durdurdu. Araçta 4 Afganistan, 4 Irak ve 3 Filistin uyruklu, 4'ü kadın ve 2'si çocuk olmak üzere toplam 11 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler polis tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, araç sürücüsü K.C. ise Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Araç içerisinde yapılan aramada ise 1 adet bot ele geçirildi.

Göçmen kaçakçılığı suçundan yakalanan K.C. sevk edildiği adli makamlar tarafından adli kontrol kararıyla sebest bırakıldı.