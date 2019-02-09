Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah ‘Karagümrük çetesi’ olarak bilinen liderliğini ‘Nuriş’ lakaplı Nuri Ergin’in yaptığı organize suç örgütünün çek ve senet tahsilatı ile yağma gibi farklı suçlara karıştığını tespit ederek eş zamanlı operasyon düzenledi.

Suç örgütüne yönelik yapılan baskınlarda, şebekenin cezaevinde tutuklu bulunan elebaşı Nuri Ergin'in kardeşleri Zeynel ve Nurettin Ergin ile oğlu Nejat Ergin’in de aralarında olduğu 10 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Organize suç örgütü üyelerinin kaldığı adreslerde yapılan aramalarda, 2 tabanca, 1 kalem tabanca ve 1 av tüfeği ile mermiler ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.