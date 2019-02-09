Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz merkez ve ilçelerimizde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs veya şahısların deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce, İpek Yolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi Serhat Sokak üzerinde bulunan bir ikametin müştemilatında bulunan kömürlükte yapılan aramada; 440 paket toplam 110 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirilmiştir. Olayla ilgili ikamet sahibi (N.K.) hakkında '5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek' suçundan işlem yapılmıştır. İlimiz merkezinde ve ilçelerimizde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir” denildi.