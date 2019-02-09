Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Binası'nda partililerle bir araya geldi. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, coşkulu kalabalığı görmek Antalya’ya yakışır sıcak bir görüntü olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu’nun, sadece Antalya’nın değil Türkiye’nin bir şansı olduğunun altını çizen Oktay, “Antalya’da yüzde 43 bize bir şey ifade etmiyor diye düşünüyorum. Biz bugün burada 31 Mart akşamını göğüsler miyiz göğüslemez miyiz konuşmuyoruz. Biz bu ipi 31 Mart akşamı göğüsleyeceğiz. Bundan şüphemiz yok. Konuştuğumuz şey 81 il ölçeğinde düşündüğümüzde en önde göğüslüyor olmaktır. Antalya her zaman zoru başarmıştır. Hepimizin Allah yardımcısı olsun. Menderes Türel sadece Antalya’nın vitrininde olan değil Ankara’da da hizmet vermiş kardeşimizdir. Antalya’ya da önemli hizmetler vermişti. Biz bu dönem sadece alt yapı ulaşım boyutunda değil Cumhurbaşkanımız manifestoyu açıkladı. İl planları, imarlar önemli, dikey şehir değil yatay belediyecilik, alt yapının çözülmesi önemli. Ama Olmazsa olmazlardan biri şehrin kendisine olan kimliğin karakterinin yüceltiliyor, büyütülüyor olmasıdır. Şehre değer katan şehirde yaşayanlara değer katan bir belediyecilik anlayışıyla bu dönem AK Parti öne çıkıyor olacaktır. Türel, gönül belediyeciliği anlamında da öndedir. 31 Mart akşamına kadar bu yarışta varız, sonuna kadar da bu ipi önde göğüsleyeceğiz. Bu bir temenni değil bu sözü almak istiyorum” diye konuştu.

"Zararlar karşılanacak"

Antalya’nın bir afet yaşadığını kaydeden Oktay, "Antalya’da iklim değişikliğini, Türkiye’de yaşıyoruz tüm dünyada yaşandığı gibi. Antalya’da önceden hortumu bilmezdik ama farklı illerde görmeye başladık. İki aşamada alıyoruz, hava hareketlerini önceden tahmin edebilme adına bu alanda yatırım yapıyoruz. İkincisi de her olmuş olan zararın en aza indirilmesi için çalışmalar var. Bununla ilgili hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Hem AFAD olarak, Cumhurbaşkanılığı fonlarımızda, bakanlık, TARSİM sigortalı olan çiftçilerle alakalı yine Cumhurbaşkanımızın talimatıyla kısa süre içinde zararların karşılanması için çalışıyoruz. Burada sizinle birlikteyiz. Antalyalıyı hiçbir zaman yalnız bırakmayız, 81 ili nasıl yalnız bırakmıyorsak” ifadelerine yer verdi.

"Turizm açıklaması"

Antalya’nın turizm kenti olduğunun belirten Oktay, "Biz Türkiye’nin turizmdeki hedefi yeniledik biz artık 50 milyon değil, 70 milyon turist, 70 milyar gelir diyoruz. 2018’de Antalya’da 13 milyonları konuşuyoruz. Antalya’nın turizmde yeniden hamle yapmasını bekliyoruz. Gelir olarak Antalya’nın en büyük pay alması bizim arzumuzdur” dedi.

"Üretici ve tüketicinin faydasına"

Hal yasası hakkında düşüncelerini aktaran Oktay, "Hal yasası önemlidir. Niye önemli son zamanlarda birlikte yaşıyoruz. Ürettiğiniz, yükünü çektiğiniz ürünün tüketiciye yansıyan botuna baktığınızda buradan 50 kuruşa giden ürünün 5 liraya tüketicinin sofrasına indiğini gördüğümüzde bu bize ağır geliyor. Eğer kazanacaksa iki kesim kazanması gerekiyor. Hem üretici hem de tüketicimizin kazanmasıdır. Sofralarda uygun fiyatlarda rahat sebze ve meyve tüketimini sağlıyor olmamamız gerekir. Bu et boyutunda da aynıdır. 50 kuruştan, 5 liraya götüren aradaki sıkıntı neyse bunu çözmek zorundayız.Bunun çözümü de iktidar olarak bizde. Çalıştığımız hal yasası asla ve asla Antalya’daki üreticilerimizi veya diğer illerdeki üretildikten sonra hale kadar gelen boyutu etkileyecek çalışma değil aslında. Burada üretici birliklerinin güçlendirilmesi önemli, üreticinin güçlendirilmesi önemli, üreticilerden alındıktan sonra 5 liraya geçmeden tüketici hallerine ulaşıyor olması önemli. Burada biz bir çalışma yapıyorsak şuna inanmanızı arzu ediyorum. Bu çalışma Antalya’nın ve üreticilerin tarımla ilgilenen herkesimin faydasına olacak çalışmadır. Sizin aleyhinize bir çalışma asla çıkmaz" diye konuştu.

Oktay, zarar gören seraların desteklenmesiyle ilgi kredi desteğinin açıklandığını ve üretici açısından bunun ciddi bir teşvik olduğunu kaydetti.

"Yüzde 50'ye çıkabilir"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Oktay’ın tüm milletin takdirini kazanan, geçmişte de ilettikleri Antalya’nın sorunlarına önemli katkılar verdiğini kaydetti. Oktay'ın Cumhurbaşkanının yükünü aldığını dile getiren Çavuşoğlu, "Antalya’da oyumuz yüzde 43’e çıktı. Ama yüzde 50’yede çıkabiliriz. Seçim sonuna kadar birlikte el ele omuz omuza çalışarak büyükşehirde Türel’i yeniden hizmetin başına getireceğiz. Tüm Antalya’da gerek AK Parti’den gerek Cumhur İttifakı çerçevesinde her bölgede gayretle çalışacağız. 31 Mart akşamı güzel müjdeyi Cumhurbaşkanımıza ileteceğiz. Bu ziyaret bizlere güç vermiştir” dedi.

İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, "Teşkilat olarak bizler yüzde 21'le başladığımız oy oranı son seçimle birlikte yüzde 43’lere çıktı. Yerel seçimlere gittiğimiz bugünlerde 19 ilçede gece gündüz çalışıp büyükşehir ve 19 ilçeyi kazanıp Antalya’yı Cumhurbaşkanımıza hediye etmek istiyoruz. Ekonomik saldırıyı Antalya’da çok hissetmedik. 2019 yılı tarım ve turizmde de çok iyi bir yıl olacak. Antalya teşkilatı olarak vatandaşlarımızın sorunlarını ilgili makama iletiyoruz” şeklinde konuştu.

Oktay’a, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu, İbrahim Aydın, Kemal Çelik, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de eşlik etti.