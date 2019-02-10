Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Kartal’da enkaz altından yaralı çıkarılanları hastanede ziyaret etmiş, göçükten sağ kurtulan küçük Tayyip’e Trabzonspor forması hediye etmişti. Bugün de minik Tayyip’in taraftarı olduğu Trabzonspor‘un Teknik Direktörü Ünal Karaman, hastanede Küçük Tayyip’i ve diğer yaralıları ziyaret etti. Karaman ardından hastaneden ayrıldı .
Kartal’da enkazdan kurtarılan Tayyip’i Ünal Karaman ziyaret etti
10.02.2019 - 11:12 | Son Güncelleme: 10.02.2019 - 11:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman Kartal’da enkaz altından sağ çıkarılan Mahmut Tayyip Alemdar’ı hastanede ziyaret etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Trabzonspor,Teknik Direktör Ünal Karaman,Recep Tayyip Erdoğan,
603636 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/603636.aspx
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