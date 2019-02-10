Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Alaplı’ya uyuşturucu hap getirilerek piyasaya sürüleceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Hükümet Caddesi üzerinde durdurulan Ö.Y. (29) adlı şüphelinin üzerinde yapılan aramada 10 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi. Ö.Y. hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve satmak” suçundan işlem yapıldı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınırken, Ö.Y. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.