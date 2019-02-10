Edinilen bilgiye göre, Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Alaplı’ya uyuşturucu hap getirilerek piyasaya sürüleceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Hükümet Caddesi üzerinde durdurulan Ö.Y. (29) adlı şüphelinin üzerinde yapılan aramada 10 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi. Ö.Y. hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve satmak” suçundan işlem yapıldı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınırken, Ö.Y. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
İstanbul'dan geldiği ilçede uyuşturucu ile yakalandı
10.02.2019 - 13:17 | Son Güncelleme: 10.02.2019 - 13:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'dan Zonguldak'ın Alaplı ilçesine uyuşturucu hap getirdiği iddia edilen 1 kişi, polisin takibi sonucu yakalandı. Şahsın üzerindeki paltodan 10 adet uyuşturucu hap çıktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : İstanbul,Zonguldak,narkotik,
603657 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/603657.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER