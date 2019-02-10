İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Kartal Orhantepe Mahallesi  Bankalar Caddesi Sema Sokağı'nda bulunan Yeşilyurt Apartmanı'nda 6 Şubat Çarşamba  günü saat 16.00'da meydana gelen çökme nedeniyle, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında olay yerine en yakın kamu binası olan Çakabey İmam Hatip  Ortaokulunda kriz merkezi oluşturulduğu hatırlatıldı. 

Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı,  Kartal Kaymakamlığı, GAMER'den Sorumlu Vali Yardımcısı, İl Jandarma Komutanlığı,  İl Emniyet Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik  il Müdürlüğü, il Sağlık Müdürlüğü ve Kızılay temsilcileriyle oluşturulan heyet  yönetiminde derhal arama-kurtarma çalışmaları başlatıldığı belirtilen açıklamada,  Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonuyla Arama Kurtarma  Birlikleri, JÖAK'a bağlı Jandarma Komando Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı,  İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve UMKE, İl Jandarma  Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Aile, Çalışma  ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü, Kartal, Bahçelievler, Arnavutköy Belediyeleri,  Kızılay, İHH, Maltepe Üniversitesi ve YARKUR'dan toplam 934 personel, 227 araç ve  8 arama-kurtarma köpeği ile başlatılan çalışmaların tamamlandığı ifade edildi.

Olayda 20 vatandaş ve bir Orta Asya kökenli misafir hayatını  kaybettiği, Kriz Merkezi koordinasyonunda 76 saat süren arama kurtarma  çalışmalarında 14 vatandaşın yaralı olarak kurtarıldığı ifade edilen açıklamada,  bölgede riskli görülen 11 binadaki 135 hanenin güvenlik nedeniyle tahliye  edildiği, buralarda ikamet eden vatandaşlara Valilikçe konaklama hizmeti  sunulduğu aktarıldı.

İstanbul Valiliğinin açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Meydana gelen bu elim olayın hemen akabinde talimatlarıyla  çalışmaları yakından takip eden Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a  şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Binalı  Yıldırım, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk ve  Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'ya arama kurtarma çalışmalarını ziyaret ederek  bizlere verdikleri destek için teşekkür ediyoruz.  Olayın başlangıcından sonuna  kadar kriz merkezinde bizzat çalışarak hem merkezi hem de arama kurtarma  çalışmalarını koordine eden İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve Çevre ve  Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a minnettarız. Çok teşekkür ediyoruz.  Sayın İçişleri Bakan Yardımcımız İsmail Çataklı'ya, milletvekillerine, İstanbul  Büyük Şehir Belediye Başkanımıza ve siyasi parti temsilcilerine teşekkür  ediyoruz."

Açıklamada, arama-kurtarma çalışmalarına var gücüyle katılan,  olağanüstü gayret gösteren, olay yeriyle ilgili bütün ihtiyaçları karşılayan  başta AFAD olmak üzere, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye teşkilatının bütün  personeline, UMKE ekiplerine, JÖAK'a bağlı Jandarma Komando Arama Kurtarma Tabur  Komutanlığı personeline, İHH ekibine, YARKUR ekibine, Kartal EAH doktor ve sağlık  personeline, Fatih Sultan Mehmet EAH doktor ve sağlık personeline, İBB Hızır Acil  personeline, İl Sağlık Müdürlüğü sağlık personeline, Kızılay'a, Arnavutköy ve  Bahçelievler Belediyesine, İSTAÇ personeline, İSKİ ekiplerine, İBB Yol Bakım  personeline, İBB Park ve Bahçeler personeline, İBB Yerinde Ölçüm ekibine, Çevre  ve Şehircilik İl Müdürlüğü personeline, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl  Müdürlüğü personeline, sivil toplum kuruluşlarına, İstanbul Üniversitesi'ne,  Maltepe Üniversitesi'ne, basın mensuplarına, mahalle muhtarlarına, Kartal  ilçesinin kıymetli vatandaşlarına minnet ve şükran sunuldu.

İnsan dostu 8 arama-kurtarma köpeğinin vatandaşların yerinin tespit  edilmesinde büyük katkısı olduğu belirtilen açıklamada, "Yaşadığımız bu son olay  İstanbul'umuzda kentsel dönüşümün ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya  koymuştur. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli  ailelerimize sabırlar, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar  diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.