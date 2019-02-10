Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Sultan İkinci Abdülhamid Han’ın vefatının 101. yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, 3 kıta, 7 denize hükmeden Osmanlı Devleti’nde tahta çıkan 34’üncü padişah olan İkinci Abdülhamid Han’ı rahmetle andı.

19. yüzyılın son çeyreğinde padişahlık görevini üstlenen Sultan İkinci Abdülhamid Han’ın, 33 yıl millete ve devlete hizmet eden değerli bir devlet adamı olduğunu belirten Yıldırım, büyük sıkıntılarla mücadele etmek zorunda kaldığı döneminin, aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin başta eğitim ve ulaştırma olmak üzere sağlık ve haberleşme alanlarında yenileşme ve atılım yapma yılları olduğuna işaret etti.

Yıldırım, şunları kaydetti:

“Ülkemizin istikrarını muhafaza edip istikbale emin adımlarla götürmek için aldığı önlemler ve yaptığı düzenlemeler, siyasi muhaliflerini müttefik hale getirmiş ve bir ayaklanma neticesinde tahtından indirilmiştir. Tarihimize parlamenter sistemin banisi olarak da geçen Sultan İkinci Abdülhamit Han, Selanik’te 3 yıl tecrit hayatı yaşamak zorunda bırakıldıktan sonra Birinci Dünya Savaşı’nın son günlerinde İstanbul’da Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Hürmet ve muhabbetle yad ediyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.”