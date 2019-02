Türkiye Gazetesi

İttihatçılar tarafından yapılan bir darbeyle tahttan indirilen ve zor şartlarda vefat eden Sultan için önceki günlerde Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi’nde bir program tertiplendi. Programda, TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Sultan Abdülhamid dönemini anlamaya çalıştığımızda onun devleti yaşatmakta gösterdiği inanılmaz mücadeleye şahit olacağımızı söyledi. Dün de II. Mahmud Türbesi’nde bulunan kabri başında anılan 2’nci Abdülhamid Han için Kur’an-ı kerim okunarak dualar edildi. Kabirdeki anmaya, çok sayıda vatandaşın yanı sıra torunlarından Kayıhan Osmanoğlu da katıldı. Osmanoğlu, “Yurt dışından ve Türkiye’nin her yerinden buraya gelenler oldu. Hatim ve dualar okundu. Çok duygusal anlar yaşadık” diye konuştu.

Türk Edebiyatı Vakfı’nda tertiplenen konferansta ise yazarımız Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Dr. Ahmet Anapalı, Koray Şerbetçi ve Nermin Taylan, ‘Ulu Hakan’ı anlattı.

Prof. Dr. Şimşirgil konferansta şöyle konuştu: Üstad Necip Fazıl “Onu anlamak her şeyi anlamak olacaktır”demişti. Fakat Abdülhamid Han’ın vefatının ardından 101 sene geçti hala onu anlayabilen kimse yok. Çünkü Cemalettin Efgani gibi Abdülhamid Han’ın can düşmanlarını sevip, hoca olarak görüyorlar. Can düşmanın kitabını gençlerin eline verirsek, Sultan Abdülhamid’i nasıl anlayacağız?