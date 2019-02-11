Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş/çıkış yapan Suriyelilere para karşılığında yardımcı oldukları, sınır kaçakçılığı yapan şahıslar ile irtibat içinde bulundukları, Kayseri'ye gelen şahısların kayıt yaptırması için İl ve İlçe Göç İdaresinde ve kurumlarda sıra ayarladıkları, boş belge temin etmeye çalıştıkları, sınırda irtibat kurdukları şahıslardan bilgi alarak sınır geçişi için askeri hareketliliği takip ettikleri belirlendi.

Gözaltına alınan Suriye uyruklu zanlılardan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer Suriye uyruklu zanlı adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.