Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’nin Elbab kentinde, rejim güçleri ve muhalifler arasında, Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde esir takası yapıldı. Rejim güçleri ve ÖSO tarafından karşılıklı 40 kişi serbest bırakıldı.

Kasım 2018’de, Esad rejimi ve ÖSO arasında yapılan esir takasında Halep’in doğu kırsalında 20 kişiyi serbest bırakılmıştı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, rejim güçlerinin hapishanelerinde 117 bin Suriyelinin tutuklu bulunduğunu iddia etti.

