Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak’ın Bestler dereler bölgesinde 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı komutasında Çakırsöğüt 1’inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve Siirt İl Jandarma Komutanlığı’nın ortaklaşa düzenlediği ‘Şehit Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel’ operasyonunda terör örgütü PKK mensuplarına ait 2’si boş, 4’ü dolu 6 sığınak ve 1 barınma alanı tespit edildi.

Sığınak ve barınma alanlarında yapılan aramalarda 2 adet dağ bisikleti, 3 metre mavi branda, 2 adet 3 kilogram tuz, 1 adet alt terörist kıyafeti, 20 metre şeffaf naylon, 3 kilogram çay, 1 adet termos 1 adet üst terörist kıyafeti, 1 adet bandana, 3 adet orta boy pil kutusu, 5 adet sigara kutusu, 1 adet büyük boy çuval, 1 adet lokum kutusu, 1 adet 5 çarpı 5'e badında mavi branda, 1 adet şemsiye, 1 adet enjektör ele geçirildi.

Operasyonda tespit edilen sığınak ve barınma alanları imha edilerek kullanılmaz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

35 MAĞADA TESPİT EDİLDİ

Şırnak’ın İdil ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda PKK’lı teröristlerin kullandığı 35 doğal mağara tespit edildi. Tespit edilen mağaralardan 12 tanesi kullanılamaz hale getirildi.

Şırnak’ın İdil ilçesi Sarıköy ve Oyalı köyleri kırsalı Bagok bölgesinde, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Şırnak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 3 Polis Özel Harekat timinin ortaklaşa düzenlediği Şehit Jandarma Üsteğmen Mehmet Çiftçi operasyonunda terör örgütü PKK tarafından geçmiş dönemlerde kullanıldığı değerlendirilen 35 doğal mağara tespit edildi. Tespit edilen mağaralardan 12 tanesi kullanılamaz hale getirildi.

Operasyon sırasında ayrıca bölgede bulunan 19 vatandaşın kimlik sorgusu yapıldı. Yoklama kaçağı olduğu tespit edilen bir kişi hakkında yasal işlem yapıldı.