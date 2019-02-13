Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sultan Abdülhamid Han’ın vefatının 101. yıl dönümü sebebiyle, Çankırı’da program düzenlendi. Geniş katılımın gerçekleştiği programda, Abdülhamid Han dönemi ile günümüzün değerlendirmesi yapıldı.

"BÜYÜK DEVLET ADAMI"



33 yıl boyunca Osmanlı Devleti'ni yöneten Abdülhamit Han’ın, dünya çapında kurduğu sistemi anlatan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “Cennetmekân Sultan Abdülhamid’i anlamak; tarihimizi, geçmişimizi, günümüzü ve geleceğimizi anlamak hususunda yol gösterici nitelik arz etmektedir. Abdülhamid Han, Cumhuriyetimizin temellerini atan eğitim, bayındırlık faaliyetleri hususunda dünya çapında büyük projeleri hayata geçiren büyük bir devlet adamıdır. Çocuklar için Şişli Etfal Hastanesi'ni, her vatandaşın barınma imkânı bulabileceği Darülaceze’yi inşa eden, yurdun dört bir köşesini okullarla donatan Harem-Medine arasında muazzam bir dünya projesi olarak demir yolu hattını hayata geçiren, Yıldız İstihbarat Teşkilatı ile dünyayı yakından takip eden, bugünkü Boğaz Köprüsü ve Marmaray’ın projelerini çizdiren, uluslararası siyasette denge politikası ile milli menfaatleri koruyan, İslam Birliğini gözeten, tüm insanlık için adalet ve merhameti önceleyen büyük bir siyaset dehası ve bilge bir yöneticidir. Aynı zamanda marangozluk mesleğinde de büyük bir zanaatkâr olarak önemli eserler bırakan Abdülhamid Han, çok farklı yönleriyle ön plana çıkan gerçekten çok büyük bir devlet adamıdır.” dedi.

"GÜNÜMÜZ ABDÜLHAMİT'İNİN ETRAFINDA KENETLENMEMİZ ŞART"



Abdülhamid dönemindeki mücadeleyi anlamanın, bugünkü mücadeleyi anlamanın da mihenk taşı olduğunu dile getiren Akbaşoğlu, “O günleri iyi analiz etmek, bugünleri ve yarınları düşündüğümüzde bizim için çok önemli. Abdülhamit’i anlamanın, O’nun yolunu takip eden, onun projelerini ve hayallerini gerçekleştiren kadroları ve onun liderini anlamaktan geçtiğini görmek gerekir. Abdülhamid’i 31 Mart senaryosu sonucu darbeyle yönetimden uzaklaştıranlar, içimizden onlarca devletin çıkmasına ve parçalanarak küçülmemize sebep oldular. Bugün de bölünmemek, Yeniden Büyük Türkiye’nin öncülüğünde Adil ve Merhametli Yeni Bir Dünya kurmak için 'Dünya 5’ten Büyüktür' diyen, bugünün Abdülhamid’inin etrafında kenetlenmemiz şart.” diye konuştu.

"İKİ DÖNEM BİRBİRİNE BENZİYOR"



İki dönem arasında kıyaslama yaparak, benzer yönleri ortaya koyan Muhammet Emin Akbaşoğlu, “O dönem de dış güçler saldırıyordu şimdi de saldırıyor. O dönem de içeride birtakım işbirlikçiler vardı, bu dönemde de var. O günkü siyasi havayı ve içerideki birtakım işbirlikçilerini, bugün ile mukayese ettiğimizde iki dönemin birbiriyle benzeştiğini görmekteyiz. Bu sebeple, o gün Abdülhamid’e sahip çıkamayıp daha sonra hayıflananların durumuna düşmemek ve tarihten ders almak için, bugünün Abdülhamit’i Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkmak üzerimize düşen milli ve tarihi sorumluluktur.” şeklinde tamamladı.