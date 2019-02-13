Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve sifreli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 13 şüpheli hakkında Ankara ilinde gözaltı kararı verilerek yapılan operasyon sonucunda ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 7 şüpheli yakalanmış olup, gözaltı kararı verilen diğer FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemler devam etmektedir” denildi.