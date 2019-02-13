Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği, Suudi Arabistan ve Panama'yı teröre finansman sağladıkları gerekçesiyle kara listeye aldığını duyurdu. Reuters haber ajansının verdiği bilgiye göre AB, Suudi Arabistan ve Panama’yı terörün finansmanı ve kara para aklama ile mücadelede başarısız ülkeler listesine eklediğini açıkladı.

Kara listede Afganistan, Amerikan Samoası, Bahamalar, Botsvana, Kuzey Kore, Etiyopya, Gana, Guam, İran, Irak, Libya, Nijerya, Pakistan, Panama, Porto Riko, Samoa, Suudi Arabistan, Sri Lanka, Suriye, Trinidad ve Tobago, Tunus, Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı Virjin Adaları ve Yemen olmak üzere toplamda 23 ülke bulunuyor.