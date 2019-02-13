Avrupa Birliği, Suudi Arabistan ve Panama'yı teröre finansman sağladıkları gerekçesiyle kara listeye aldığını duyurdu. Reuters haber ajansının verdiği bilgiye göre AB, Suudi Arabistan ve Panama’yı terörün finansmanı ve kara para aklama ile mücadelede başarısız ülkeler listesine eklediğini açıkladı.
Kara listede Afganistan, Amerikan Samoası, Bahamalar, Botsvana, Kuzey Kore, Etiyopya, Gana, Guam, İran, Irak, Libya, Nijerya, Pakistan, Panama, Porto Riko, Samoa, Suudi Arabistan, Sri Lanka, Suriye, Trinidad ve Tobago, Tunus, Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı Virjin Adaları ve Yemen olmak üzere toplamda 23 ülke bulunuyor.
Avrupa Birliği, Suudi Arabistan ve Panama'yı kara listeye aldı
13.02.2019 - 13:52 | Son Güncelleme: 13.02.2019 - 15:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avrupa Birliği, Suudi Arabistan ve Panama'yı teröre finansman sağladığı gerekçesiyle kara listeye aldığını duyurdu.
Avrupa Birliği, Suudi Arabistan ve Panama'yı teröre finansman sağladıkları gerekçesiyle kara listeye aldığını duyurdu. Reuters haber ajansının verdiği bilgiye göre AB, Suudi Arabistan ve Panama’yı terörün finansmanı ve kara para aklama ile mücadelede başarısız ülkeler listesine eklediğini açıkladı.
Etiketler : Avrupa Birliği,
604429 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/604429.aspx
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